Allegri furibondo | perde il controllo | il gesto che fa tremare la Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) Massimilianosi è meritato tutte le critiche di inizio stagione, in particolare per l'eliminazione in Champions League e per la prima parte di campionato in cui la suantus è stata inguardabile. Adesso però l'allenatore toscano si merita tutti gli elogi, perché sta facendo le proverbiali nozze con i fichi secchi. C'è tanto del suo nell'ottava vittoria consecutiva dei bianconeri, che hanno sì avuto la meglio dell'Udinese col solito “corto muso”, ma stavolta dopo una partita dominata. Il gol di Danilo è arrivato soltanto nel finale, conche pur di difenderlo ha dato di matto negli ultimi minuti. A un certo punto l'arbitro ha dovuto ammonirlo, perché l'allenatore dellaera diventato incontrollabile. Nel suo mirino sono finiti alcuni calciatori bianconeri, che evidentemente per ...