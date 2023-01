Allegri è sicuro sulla favorita | lo ha detto sul Napoli e sullo Scudetto!

(Di sabato 7 gennaio 2023) Massimilianoha parlato nel post-partita di Juventus-Udinese e lo ha fatto dopo aver strappato un’ennesima vittoria in Serie A, riuscendo ad accorciare momentaneamente sula -4, con i partenopei che saranno impegnati domani a Genova contro la Sampdoria. Le sue parole, ai microfoni di DAZN, rispondendo alle domandeScu: “Voglio alzare l’asticella, attraverso le prestazioni”.Scu, però, non ha dubbi: laperresta il. Strategia comunicativa? Il tecnico livornese ne ha parlato così, a meno di una settimana dalla sfida del Diego Armando Maradona, che si giocherà venerdì 13 alle 20 e 45. Le parole di MaxMassimiliano ...

MondoNapoli

Sonoche domani i ragazzi saranno al top.è sempre estato un allenatore molto pratico, che fa della fase difensiva la sua solidità. Dobbiamo entrare in campo, domani sera, molto più ...Juventus - Udinese (ore 18, Dazn) Dil'omaggio a Vialli, capitano dell'ultima Juventus ad alzare la Champions League, sarà solo l'ennesimo stimolo per i bianconeri di, che di ... Allegri sicuro: “Abbiamo l’obiettivo di entrare nelle prime quattro, Napoli nettamente favorito” Allegri è meglio di Zidane Forse alcuni tifosi storceranno il naso, ma il video in questione lascia pochi dubbi.Allegri ha raggiunto una forma probabilmente mai vista prima. Era da tempo che il tecnico toscano non si faceva valere in tal senso.