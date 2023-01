Corriere dello Sport

E' soddisfatto Massimilianodopo l'ottava vittoria consecutiva conquistata dalla sua Juventus contro l'Udinese . Il tecnico bianconero ha commentato così - ai microfoni di Dazn - il successo della sua ...Come Gianni Petrucci, presidente Federbasket, che si affida a unadi Sant'Agostino per ... Massimilianoe Josè Mourinho hanno fatto osservare un minuto di silenzio."Piangiamo un grande ... Allegri e la frase sul Napoli e sullo scudetto che accende la sfida Dzeko con l'Inter riapre il campionato, Leao fa il leader al Milan e la Juve di transizione va L'ultima previsione astro numerica di Max Allegri dice che lo scudetto si vince oltre quota 90 (punti). E ...TORINO - "Ripartiamo dopo 52 giorni di stop, con una partita molto complicata e difficile". Massimiliano Allegri mette in guardia la sua Juve alla vigilia della sfida sul campo della Cremonese, la ...