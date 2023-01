(Di sabato 7 gennaio 2023) "Abbiamoil, e dopo un primo tempo non ottimale- è il commento dell'allenatore della Juve Maxdpo la vittoria con l'Udinese - . Alzare l'...

"Abbiamoil quarto posto, e dopo un primo tempo non ottimale siamo cresciuti nella ripresa - è il commento dell'allenatore della Juve Maxdpo la vittoria con l'Udinese - . Alzare l'......frattempo è cambiata anche la percezione sul coinvolgimento del calciatore nel progetto di. ... a differenza del classe 1998 che è cresciuto partita dopo partita e hala sua ... Allegri: "Consolidato il quarto posto, siamo cresciuti nella ripresa" La Juventus di Allegri ha battuto 1-0 l'Udinese raccogliendo, ancora una volta nel finale, l'ottava vittoria di fila in campionato senza subire gol: "Questa vittoria consolida la nostra posizione nell ...Il sette, il numero di Ronaldo, è diventato magico: vittorie di fila, gol subiti, distacco dal Napoli, punti in più rispetto all’anno scorso ...