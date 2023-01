Alibaba | Jack Ma cede controllo Ant Group

Leggi su italiasera

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il miliardario cineseMaildel gigante finanziario Ant. Ad annunciarlo è oggi il gruppo che modificherà la sua struttura azionaria in modo che il suo fondatore non abbia più ildel colosso fintech. “Nessun azionista, solo o con altre parti, avrà ildi Ant”, riferisce. Nel 2020 le autorità di regolamentazione cinesi bloccarono la prevista Ipo del gruppo fintech e da allora hanno tenuto a freno il settore tecnologico in forte espansione. L’Ipo doveva essere la più grande al mondo con 35 miliardi di dollari ed è fallita all’ultimo minuto. Da allora, il multimiliardario 58enne, fondatore di, si è in gran parte ritirato dagli occhi del pubblico: secondo quanto riportato dalla ...