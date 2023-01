Alfredo Cospito | appello di intellettuali e giuristi per revocare il 42bis all’anarchico | tra i firmatari anche don Ciotti e padre Zanotelli

Il Foglio

"Un gesto di umanità e coraggio", come la revoca del 41 bis, ache "è a un passo dalla morte nel carcere di Bancali a Sassari all'esito di uno sciopero della fame che dura, ormai, da 80 giorni". È quanto chiede al ministro della Giustizia e al ...'Solo ieri Alessandro era davanti al carcere di Parma per manifestare in solidarietà cone contro la tortura del 41 bis' ha scritto Cremaschi 'a me resta il dolore di sapere che se ... Attentati, bombe e istigazioni: il non detto sull’anarchico Cospito A favore di Alfredo Cospito scatta un appello di giuristi e intellettuali al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nel documento si chiede "un gesto di umanità e coraggio", come la revoca del 41 bis, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...