Alfredo Cospito | appello di intellettuali e giuristi per revocare il 41 bis all’anarchico | tra i firmatari anche don Ciotti e padre Zanotelli

Il Foglio

commenta A favore discatta un appello di giuristi e intellettuali al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nel documento si chiede 'un gesto di umanità e coraggio', come la revoca del 41 bis, per l'..."Un gesto di umanità e coraggio", come la revoca del 41 bis, ache "è a un passo dalla morte nel carcere di Bancali a Sassari all'esito di uno sciopero della fame che dura, ormai, da 80 giorni". È quanto chiede al ministro della Giustizia e al ... Attentati, bombe e istigazioni: il non detto sull’anarchico Cospito A favore di Alfredo Cospito scatta un appello di giuristi e intellettuali al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nel documento si chiede "un gesto di umanità e coraggio", come la revoca del 41 bis, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...