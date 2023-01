(Di sabato 7 gennaio 2023) Diciotto chilometri di pura meraviglia naturale, un posto davvero da sogno meta ogni anno di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo: sono lela stupenda location della nuova sfida di4 Ristoranti, arbitrata da Chef, in arrivo domani su Sky e in streaming su NOW. La sfida alla ricerca del miglior ristorante nel Parco Nazionale delleavviene in un luogo magico in cui le montagne dell’Appennino portano direttamente nel Mar Ligure. Il Parco Nazionale, istituito nel 1999, è il più piccolo d’Italia ma anche il più suggestivo, comprendeborghi inerpicati sui costoni rocciosi, anticamente case di contadini e pescatori, ricchi di storia, arte e natura: ...

Il Denaro

... un posto davvero da sogno meta ogni anno di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo: sono le Cinque Terre la stupenda location della nuova sfida di4 Ristoranti, ......17 - 90 MINUTI PER SALVARLA 02:37 - CIAKNEWS 02:40 - KING OF NEW YORK (RE DI NEW YORK) 04:15 - I DUE KENNEDY TV8 19:00 - Bruno Barbieri - 4 Hotel Non solo Matera 20:15 -- 4 ... Alessandro Borghese fa tappa alle Cinque Terre con 4Ristoranti ... Giordana Marengo chi è, carriera, Instagram dell'attrice della serie Netflix "La vita bugiarda degli adulti", adattamento del romanzo di Elena Ferrante ...Dalla Langosteria a St. Moritz all’arrivo di Mammoliti al Boscareto Resort, passando per le nuove sedi di Sadler e Arrigoni a Milano, dove debuttano anche i nuovi progetti di Varese, Proietti Refriger ...