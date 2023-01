Al via gli sconti del mese di gennaio negli SPAL Store

(Di sabato 7 gennaio 2023) A partire da oggi, giovedì 5, prendono il via glifino al 30% su una selezione di prodotti ufficiali biancazzurri della stagione 2022/2023. Glisaranno attivi siache sulloonline biancazzurro, accessibile cliccando qui. Questi gli orari dei punti vendita:– Via Mazzini Aperto tutti i giorni tranne il giovedì con il seguente orario: 10:00/13:00 – 15:00/19:30Point – Centro Commerciale “Le Mura” Aperto da martedì a sabato con il seguente orario: 10:00/13:30 – 14:30/19:00 Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

QUOTIDIANO NAZIONALE

Complici, ovviamente,svariati doni che Madre Natura ha deciso di farle. Doni che non manca mai ... E infatti, ad un certo punto, il capospalla scivola, lasciandola in bikini in mezzo ad un ...... sotto pressione perdell'andamento negativo del mercato, del calo delle commissioni del ... Perinvestitori pero' i rincari sui conti comportano un doppio costo: da una parte il prezzo del ... L’appello del sindacato "Via gli studenti dai reparti rischiosi" Si chiama Mohamed Samir Elsayed Abdellatif, ma tutti nel quartiere di San Siro lo conoscono come “Mimmo”. È lui il barbiere che ha ritrovato nel suo negozio, dove uno dei due sospettati lo aveva nasco ...LANUVIO (politica) - L’espressione civica, che fa riferimento ai consiglieri comunali Mario Gozzi e Silvia Varesi, ha già presentato all’inizio del mese scorso un’interrogazione, a cui l’amm ...