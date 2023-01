Al via gli aumenti Atm | fino a quando sono validi i vecchi biglietti

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il medico eseguiràesami tossicologi sui corpi per capire se i due avessero assunto farmaci. L'omicidio - suicidio diAnfossi è avvenuto mercoledì mattina, alcune ore prima che la sorella di ...Kean potrebbe trovare ladel goal in coabitazione con Adrien Rabiot Probabili ammoniti e ... Per quanto concerneeventuali ammoniti, fari puntati su Rugani e Lovric , che hanno grandi chances di ... L’appello del sindacato "Via gli studenti dai reparti rischiosi" 2' - Ottima la giocata di prima intenzione di Kostic per Miretti che stoppa la palla e viene recuperato fallosamente da Makengo, ma l'arbitro non concede il fallo e il gioco continua, poi, ...Nel primo meeting della stagione indoor, ad Ancona, la 18enne pugliese si migliora con 15,95 nel peso e la ventenne lombarda scende a 8.27 nei 60 ostacoli Parte la stagione al coperto dell’atletica it ...