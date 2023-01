Al Nassr | un altro 'galactico' può raggiungere Ronaldo

Calcio in Pillole

Commenta per primo Secondo Footmercato , l' Alè interessato ad Eden Hazard . Il belga è destinato lasciare il Real Madrid e potrebbe raggiungere CR7 in Arabia.Ennnesimo contrattempo nell'ormai annunciato passaggio di Cristiano Ronaldo all'Al. Anche oggi il campione portoghese non ha potuto farche assistere da un esclusivo box in tribuna al successo per 2 - 0 della squadra di Rudi Garcia sull'Al'Ta'ee. Una leggerezza da parte ... Al Nassr, dopo Cristiano Ronaldo altro colpo in arrivo Cristiano Ronaldo dovrebbe esordire nel campionato dell'Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Nassr il 22 gennaio. Il portoghese, 37 anni, potrà unirsi al suo nuovo club dopo che quest'ultimo… Leggi ...RIAD, 07 GEN - Cristiano Ronaldo dovrebbe esordire nel campionato dell'Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Nassr il 22 gennaio. Il portoghese, 37 anni, potrà unirsi al suo nuovo club dopo che quest'u ...