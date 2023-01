Al Nassr scatenato | dopo Ronaldo nel mirino c’è anche Hazard

(Di sabato 7 gennaio 2023) L’Alnon vuole fermarsi al colpo Cristianoper il proprio reparto offensivo: nelc’èCristianoma non solo. L’Al, secondo quanto riferito da Footmercato, ha in mente di tentare il colpo Eden. Il belga è in uscita dal Real, dove non ha mai giustificato l’investimento fatto per lui e potrebbe decidere di rilanciarsi al fianco di CR7. Un trasferimento che si completerebbe però la prossima estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

A un certo punto, però, ha detto anche: " So che qui il campionato è molto competitivo " ha detto, riferendosi a quello in cui si trova ora con l'Al -. Queste sue parole hannol'...Il quotidiano Marca riporta che la convinzione dei vertici di Alè quella di poter ottenere il sì dell'ex capitano del Real Madrid, in scadenza il 30 giugno 2023 con il Paris Saint - Germain, ... Sergio Ramos dopo Cristiano Ronaldo, Al Nassr scatenato: il piano L'esordio di Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al Nassr è posticipato: il calciatore portoghese non potrà scendere in campo nella prossima gara ...L'amatissimo calciatore portoghese ha preso una decisione storica, per la sua carriera. Le parole di Cristiano Ronaldo, però, sconvolgono: ecco le reazioni ...