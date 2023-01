Al - Nassr | in attesa di Cristiano Ronaldo c' è Ospina in versione assist - man

Goal Italia

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Al -, indi ......nuovo acquisto dell'Alnon perde tempo e continua ad allenarsi. Il portoghese è stato ripreso mentre, sulla cyclette , guardava i suoi compagni vincere la prima partita della sua era. In... Cristiano Ronaldo non può ancora giocare con l'Al-Nassr: le ... L'Al-Nassr ha vinto, è in vetta alla classifica con 4 punti di vantaggio sulla seconda. È il nono successo su dodici partite di campionato ma questo ha un sapore particolare, considerato che molti att ...Ce lo ricordiamo con la maglia del Napoli a difendere la porta dei partenopei. Ma David Ospina, adesso, gioca all'Al-Nassr, squadra in cui è appena arrivato anche Cristiano Ronaldo. Proprio in attesa ...