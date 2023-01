(Di sabato 7 gennaio 2023) Andreain. Duenel futuro per l’ex presidente bianconero Andreapotrebbe essere ricollocato in altri ruoli all’interno di Exorle dimissioni da presidente delladello scorso fine novembre. Ma non è da escludere nemmeno la possibilità di una liquidazione e l’avvio di iniziative personali. Lo riferisce l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, spiegando anche che i rapporti tra l’ex numero 1 bianconero e il cugino John Elkann siano rimasti sereni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Andreaa rimettersi in gioco dopo l'addio alla Juve. Due ipotesi nel futuro per l'ex presidente bianconero Andreapotrebbe essere ricollocato in altri ruoli all'interno di Exor dopo le ......del torneo alternativo alla Champions League si è modificata dopo le dimissioni di Andrea, ... ma anche qualora non fosse Laporta, intervistato da Radio Cadena Ser, si è dettoa "... Agnelli pronto a rimettersi in gioco: due ipotesi dopo l'addio alla Juve Andrea Agnelli pronto a rimettersi in gioco dopo l’addio alla Juve. Due ipotesi nel futuro per l’ex presidente bianconero Andrea ...Andrea Agnelli potrebbe ritornare alla Juve nel ruolo di presidente nel prossimo futuro. Ci sono due ipotesi: ecco quali Stando a quanto riportato da Tuttosport, Andrea Agnelli rimarrà sempre vicino a ...