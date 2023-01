Affonda barca di migranti a Lampedusa | morta bimba di un anno | mamma sotto choc

leggo.it

Su quella, partita da Sfax alle ore 5 di giovedì, erano complessivamente in 35 originari di Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Sierra Leone e Burkina Faso. Il barchino, uno dei tanti in ...La Roma soffre ma vince, la Lazioa Lecce, l'Atalanta si salva in extremis La quinta ... Ladi Sarri invece è naufragata nella bolgia salentina del Via del Mare, ad opera di un Lecce ... Affonda barca di migranti a Lampedusa, morta bimba di un anno ... Aveva un anno e mezzo la bambina, ivoriana, che ha perso la vita, ieri mattina, annegando ad oltre 30 miglia dalla costa di Lampedusa dopo che la barca di metallo di 7 metri, sulla quale ...La Virtus Bologna è a Barcelona, dove incontra i padroni di casa alle ore 20:30 al Palau Blaugrana nella giornata numero 17 o cosiddetta ultima di andata di EuroLeague Basketball.