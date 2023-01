AEW | Gli Acclaimed mantengono le cinture e lanciato una frecciatina a Vince McMahon

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il tanto atteso speciale siglato All Elite che risponde al nome di Battle of the Belts V è oramai alle porte, consacrando come campioni indiscussi di coppia gli. Ricordiamo che il duo Bowens–Caster era coinvolto in una rivalità con Jeff Jarrett e Jay Lethal da qualche settimana, e il quartetto arrivava a questo appuntamento con il grosso dubbio maturato qualche giorno fa su chi fossero i più meritevoli a detenere le. Infatti, nella scorsa puntata di AEW Dynamite, le due compagini si sono affrontate per le corone iridate quando, nelle fasi conclusive del match, gli sfidanti erano arrivati vicinissimi a conquistare la vittoria grazie ad una svista dell’arbitro. Sono stati necessari gli interventi della dirigenza per ribaltare la decisione del direttore di gara e sancire il prosieguo del match che ha portato gli attuali campioni a ...

