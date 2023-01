Addio a Vialli | minuto di silenzio a Firenze nella prima partita di A dopo la morte

(Di sabato 7 gennaio 2023) Con Fiorentina-Sassuolo, 17/a giornata del massimo campionato, prende il via l’omaggio di tutta la Serie A a Gianluca, morto ieri a Londra per un tumore al pancreas. Undiè stato osservatodell’inizio del match allo stadio Artemio Franchi ditra applausi e commozione, mentre i tabelloni dello stadio mostravano l’immagine diai tempi della Sampdoria. Lo stesso accadrà su tutti i campi della Serie A. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

morto, l'attivista attacca Fedez per il messaggio d': 'Volevi fare il selfie col morto'. La replica: 'Fai schifo', l'ultima intervista con Cattelan sul tumore: 'Ho paura di morire. ...Un minuto di silenzio è stato osservato prima dell'inizio del match allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra applausi e commozione, mentre i tabelloni dello stadio mostravano l'immagine di... Addio a Gianluca Vialli, la famiglia: 'Il suo esempio per sempre nei nostri cuori' - Speciali Pescara. I tifosi del Pescara hanno ricordato Gianluca Vialli questo pomeriggio in occasione della gara di campionato con il Latina.Gianluca Vialli è entrato a far parte del 97% di persone morte a causa del tumore al pancreas entro 10 anni. Una malattia killer come poche altre. Secondo il dottore che l'ha ...