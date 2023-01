Addio a Vialli | l'ultimo saluto di Adani

Agenzia ANSA

Commenta per primo Anche Lele Adani ha voluto salutare Gianluca, scomparso dopo una lunga malattia. Il commentatore televisivo gli ha dedicato un tweet, eccoloGemelli del gol in campo, fratelli nella vita. Un rapporto speciale quello tra Roberto Mancini e Gianluca. Il c.t. della Nazionale ha ... Addio a Vialli, il dolore di Mancini: 'Perdo un fratello, sognavo il miracolo' - Sport Di Paolo Tomaselli È morto Gianluca Vialli: l’ex calciatore aveva 58 anni, da tempo era in cura per un tumore al pancreas È morto Gianluca Vialli: l’ex calciatore aveva 58 anni, da tempo era in cura p ...Non è stata comunicata la data dei funerali a Londra che si terranno in forma privata. Lunedì a Cremona ci sarà una messa in ricordo del campione scomparso il 6 gennaio ...