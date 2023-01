Acca Larenzia | FdI | “Il tempo non passa Oggi vi dedichiamo la vittoria | fatta di amore e testa | sorrideteci”

(Di sabato 7 gennaio 2023) “Si finiva per frequentare una sede del Movimento sociale italiano solo per. Perché tutt’intorno la società andava a sinistra. Il comunismo pareva un destino ineludibile, te lo raccontavano a scuola, all’università, nelle fabbriche, nei quartieri. E la Democrazia cristiana non aveva grande voglia di puntellare la libertà”. Così Fabio Rampelli su Facebook ricordando i 45 anni dalla strage di, nella quale persero la vita tre giovanissimi militanti del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni., Rampelli: entrammo nel Msi solo per“Si entrava nel Fronte della Gioventù – continua il vicepresidente della Camera, all’epoca dirigente romano del FdG – perdella libertà. Si entrava in un ...

Fermatevi, prima che sia troppo tardi', scrive su Facebook Rampelli ricordando la scomparsa di Angiolina Mariano Ciavatta, madre di Francesco Ciavatta ucciso nel 1978 nella strage die ...Morta Angiolina Mariano Ciavatta , madre di Francesco Ciavatta, una delle due vittime della strage di, avvenuta il 7 gennaio 1978 a Roma. La donna aspettava la verità sulla strage da ... Acca Larenzia 45 anni dopo: il "giuramento" e l'omaggio a Bigonzetti, Ciavatta e Recchioni Tempo di lettura < 1 minuti Clicca e condividi l'articoloTanti passaggi di mano per la mitraglietta Cz 61 Skorpion calibro 7.65 usata per la strage di via Acca Larenzia, per il rapimento di Aldo Moro, ...Di Francesco Graziano Bologna, 7 gennaio 2023 - Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante la commemorazione in ricordo del barbaro omicidio per mano mafiosa, avvenuto il 6 gennai ...