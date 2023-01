A4 | chiuso per una notte il tratto Bergamo-Seriate

Leggi su bergamonews

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione, dalle 22 di martedì 10 alle 5 di mercoledì 11 gennaio saràilcompreso tra, verso Brescia. La società Autostrade precisa che la stazione disarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Brescia e Milano. In alternativa si consiglia: per la chiusura del, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di, di proseguire sulla SS671, uscire allo svincolo diCentro/Lago d’Iseo e immettersi sulla Tangenziale sud, seguendo le indicazioni per A4 Milano/Venezia e rientrare sulla A4 alla stazione di, per un percorso totale di 8,5 chilometri; per la chiusura dell’entrata della stazione di ...