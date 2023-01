Il Foglio

...diversi cittadini in attesa, in Piazza Grande e nei dintorni del sito Unesco, dalle trombe ... sulla base del calendario previsto che prevede una colonna sonora per accompagnare ile le ......diversi cittadini in attesa, in Piazza Grande e nei dintorni del sito Unesco, dalle trombe ... sulla base del calendario previsto che prevede una colonna sonora per accompagnare ile le ... A passeggio con Agnelli. Vita e mondo condiviso nel libro di Jas Gawronski A Torino con l’Avvocato, e poi New York e Mosca. A vent’anni dalla morte spunta il memoir segreto di Gianni Agnelli “scrittore” ...La voce del tenore diffusa fino a domenica assieme a classici come Schubert, Jingle Bells, Mariah Carey e Wham. Il sindaco: colonna sonora del passeggio ...