6 Gennaio 2022 – Zelensky festeggia l’invio di nuove armi da Usa e Ue intanto Kiev espelle ortodossi da Monastero delle Grotte

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 7 gennaio 2023) “Finalmente possiamo dire di essere riusciti a portare la forza dell’Ucraina e la cooperazione in materia di difesa con i partner a un nuovo livello, quello di cui abbiamo davvero bisogno in questo momento“. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr, nel suo videomessaggio serale quotidiano. Il leader della Chiesa ortodossa russa, il Patriarca Kirill, in un videomessaggio in occasione del Natale ortodosso, ha invitato i fedeli a pregare “per i nostri fratelli in Ucraina, che oggi vengono espulsi dalla Kyiv-Pechersk Lavra (ilndr.)“. Secondo il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov la Russia avrebbe rispetto all’inizio della guerra solo più un 19% di missili strategici ad alta precisione. Si nutrono seri dubbi su questi numeri, forniti probabilmente più ad uso ...