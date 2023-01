(Di sabato 7 gennaio 2023) Già nel 2022 si è assistito a un progressivo ritorno alla normalità e le partenze verso destinazioni più o meno lontane hanno lentamente ripreso spazio tra le priorità degli italiani. Per il prossimo anno, la sindrome di Wanderlust – dal tedesco wander (vagabondare) e lust (ossessione, desiderio) – ritornerà a farsi sentire, rivelando un irrefrenabile impulso di viaggiare e girare il mondo. Secondo un sondaggio di PiratinViaggio.it, il portale di offerte di viaggio più seguito in Italia, il 76% degli italiani ha in programma un viaggio all’estero durante il 2023, mentre il 60% dei partecipanti prevede di viaggiare in Italia nei prossimi 6 mesi. Lo conferma anche il motore di ricerca visiva Pinterest, che ha rivelato un cospicuo aumento della ricerca di termini come “europeo” e “citazioni su viaggi in treno”. Cosa significa? Significa che ...

DiLei

... il 5 gennaio, dopo una serie di celebrazioni con spettacolo di 33 sbandieratori, che in porto hanno omaggiato tutti i paesi toccati da questi... il 5 gennaio, dopo una serie di celebrazioni con spettacolo di 33 sbandieratori, che in porto hanno omaggiato tutti i paesi toccati da questi. Saranno 5.000 gli ospiti a bordo ... 5 fantastici itinerari interrail in Europa da prenotare quest’anno Tutti in carrozza! L’Europa è una destinazione ideale per un’epica avventura in treno: ecco 5 meravigliosi itinerari da fare in interrail ...GENOVA - Due navi da crociera in contemporanea alla conquista del mondo, è la prima volta. Protagoniste di questo record sono MSC Poesia e MSC Magnifica, salpate insieme dal porto di Genova, il 5 genn ...