“4 | 80 euro per cappuccio e brioche | fare colazione da Cracco costa meno che in Autogrill” Ma lo scontrino non convince

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il creatore di “Milano Segreta” – una pagina social piuttosto seguita da meneghini ma anche turisti – ha pubblicato unoche ha sollevato diverse polemiche. Loquesta volta ha suscitato polemiche per il prezzo ritenuto troppo basso. Infatti quella cifra ha fatto dubitare dell’onestà dell’autore del post. Quattroe 80 centesimi per L'articolo proviene da Leggilo.org.

LA NAZIONE

Il volume (Rizzoli, 168 pagine, 15) è curato da Alessandra Maria Turco e Lorenzo Fazzini. Come ... tuttora in corso, potrà essere percorso e scandagliatolungo tempo. Ogni scelta è quindi ...... pare senza l'utilizzo di armi, e una volta individuata la cassaforte l'hanno aperta e svuotata di oro e denaroun valore di circa 100mila, ma la cifra è ancora da chiarire. Subito dopo sono ... Cani avvelenati a Firenze: "5mila euro per chi aiuterà a trovare il colpevole" Su Amazon torna in offerta il MacBook Air con M1 che viene proposto ora a 969 euro fino ad esaurimento scorte.Continuano a salire i prezzi dei carburanti: in diverse zone d'Italia i listini dei distributori hanno raggiunto livelli record ...