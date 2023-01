1 489 morti in incidenti stradali nel 2022 | in aumento dell' 11%

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sono state 420.816 le pattuglie impiegate nella vigilanza stradale nelche hanno controllato 1.782.491 persone e contestato 1.438.419 infrazioni al Codicea strada. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 421.973, sono state ritirate 30.560 patenti di guida e 40.019 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 2.120.631. E' quanto emerge dall'attività svolta neldalla Polizia Stradale. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 415.995, di cui 13.448 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 1.181. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 957. Sono 166 le tratte controllate dalla Polizia Stradale con i nuovi “Tutor”, entrati in funzione dal mese di ...