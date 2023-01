Zecca di Napoli | dai bizantini fino alla lira

Domani

Strade affollate a Bari,, Milano ma al rallentatore e senza particolari code a Torino e in ... "depositando" negli armadi i capi nuovi didirettamente per l'autunno - inverno prossimo". ...La Serie A è in questa attesa, c'è un grosso gruppo di squadre che vogliono rivoluzionare l'andazzo e hanno da proporre giocatori finora renitenti alla leva e ne arriveranno anche nuovi die di ... Il sindaco lo ha nominato come membro di una commissione nuova di zecca per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e insieme a lui un altro politico ritenuto vicino all'eurodeputato. Il nome di Cozzolino, non indagato, continua a emergere nei lavori della Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Alla ripartenza la capolista trova subito l'Inter con Romelu desideroso di rilancio, poi la Juve di un Di Maria mondiale. Ma i pericoli arrivano prima dal Milan ...