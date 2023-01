Zanetti | il saluto a Vialli – ?

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il vicepresidente dell’Inter, Javier, ricorda: «Sei stato classe, eleganza, rispetto. In campo e fuori, ogni giorno» Anche Javier, vice presidente dell’Inter, ha voluto salutare per l’ultima volta Gianluca. Di seguito le sue parole. Sei stato classe, eleganza, rispetto. In campo e fuori, ogni giorno. Il tuo sorriso resterá per sempre.Riposa in pace, Gianluca. pic.twitter.com/MqRcfvjMZ7— Javier(@javier) January 6, 2023 «Sei stato classe, eleganza, rispetto. In campo e fuori, ogni giorno. Il tuo sorriso resterà per sempre. Riposa in pace, Gianluca». L'articolo proviene da Calcio News 24.