WWE | Vince McMahon ha chiesto ufficialmente di tornare presidente per vendere la società

Tuttowrestling

In ogni caso prima del suo debutto in NJPW Mercedes ha voluto ringraziare laMcMahon e Triple H con diversi post su Twitter. Adesso si è diffusa in rete un'altra voce ovvero che l'ex Sasha ......Jr si riunisce con suo padre e i suoi soci in affari, proponendo loro un'offerta: lasciare il controllo della loro compagnia, la WWF (World Wrestling Federation, in futuro rinominata), a ... Vince McMahon pianifica il ritorno in WWE Vince McMahon said he elected himself executive chairman of WWE in a bold return to the company after a sexual misconduct scandal.Former WWE chairman Vince McMahon is looking to make a return to the company in order to pursue selling it, according to the Wall Street Journal's ...