WWE | Le azioni volano dopo le notizie di una probabile cessione

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal, il prezzo delledella WWE si è impennato giovedì. Lesono balzate dell’undici per cento nelle contrattafter-hoursche Vince McMahon ha annunciato di voler tornare nella società come presidente esecutivo. Il prezzo delledella WWE ha aperto la giornata di giovedì a 70,31 dollari e ha chiuso a 72,04 dollari. Il prezzo era salito a più di 80 dollari per azione poco prima delle 20:00 EST nelle contrattafter-hours. Come si è detto, McMahon ha confermato giovedì che sta pianificando attivamente il ritorno alla WWE per perseguire una vendita della società. Attualmente mantiene la maggioranza dei voti e ha nominato se stesso, George Barrios e Michelle Wilson nel consiglio di amministrazione ...