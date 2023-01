WWE | Forte interesse per una star della NJPW

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo Dragon Lee, la WWE è pronta a mettere sotto contratto un altro nome dalla grande esperienza internazionale. Secondo Fightful Select la compagnia di Triple H sarebbemente interessata ad Hikuleo, quest’ultimo può vantare di diverse apparizioni anche ad Impact ed in AEW. Il noto portale di notizie Fightful Select ha fatto chiarezza in merito a questa situazione. Unche va avanti da mesi La WWE sarebbe interessata al profilo di Hikuleo da mesi, secondo Fightful i piani altifederazione di Triple H avrebbero più volte discusso in merito alla volontà di mettere sotto contratto la. Un fattore che alimenta le voci in merito al possibile approdo di Hikuleo in WWE è il ‘Loser Leaves Japan Match’ che quest’ultimo dovrà affrontare contro Jay ...

Stiamo cercando di creare una connessione piu'fra NXT e il Main Roster'. Michaels ha parlato anche dell'imminente ritorno indi William Regal, che ha fatto moltissimo per NXT. 'Ho grande ...Alcune delle superstar inascesa dei due brand infatti si scontrarono in un match dalla ... Un "istant classic" non solo per Survivor Series ma per tutta lache negli ultimi anni non è ... WWE: Forte preoccupazione per la prossima puntata di Smackdown (30 dicembre) Era stato preannunciato e ieri è finalmente successo: colei che tutti conosciamo con il nome di Sasha Banks ha finalmente debuttato in NJPW, a Wrestle Kingdom 17, con il nome di Mercedes Mone e si è s ...La WWE ha subito un forte scossone quando Vince McMahon ha annunciato il suo ritiro lo scorso luglio. Una mossa a sorpresa da parte dell’ormai ex Chairman della compagnia, che ha deciso di farsi da pa ...