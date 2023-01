WWE | Chi potrebbe essere interessato a comprare la compagnia?

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nella serata italiana di ieri sera è giunta una notizia che ha un po’ sorpreso tutti, Vince McMahon ha manifestato l’intenzione di tornare al comando della WWE in modo da gestire personalmente la rinegoziazione dei diritti televisivi e la vendita della società stessa. Intenzione che già oggi si è tramutata in realtà, come abbiamo scritto poco fa, con Vince McMahon che è tornato nel cda della WWE, una notizia accolta bene dal mercato azionario con un importante guadagno per il titolo WWE quotato a Wall Street. Adesso si può anche iniziare ad ipotizzare chi o meglio quale società manifesterà interesse nell’acquisto delladi Stamford. Scontro tra broadcaster Secondo PW Insider l’interesse maggiore verso la WWE è rappresentato da alcune importanti aziende media e di intrattenimento, tra cui NBC Universal, FOX e Disney. Facile pensare ad NBC Universal, ...

