WWE | Arriva il traguardo di 20 anni di carriera per Shelton Benjamin

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ci sono traguardi di un certo peso in tutte le carriere, nessuna esclusa. Nel Wrestling, se possibile, dieci o venti o trent’di dolore, allenamento, sacrificio, intrattenimento e match spettacolari hanno tutto un altro significato. Nella scorsa edizione di WWE Main Event un lottatore dalle indubbie capacità sul ring, spesso passato in secondo piano perché a queste capacità non fa seguito un grande carisma, ha tagliato ildei ventidi. Stiamo parlando del Gold Standard. Era il lontano 2003 quando un atleta agile e elastico, con un passato nel Wrestling universitario ed ex campione All American, approdava in WWE; era appuntoJames. Il Wrestler di colore veniva da un passato nella OVW in ...

MondoSportivo

Non è mai troppo tardi per cambiare vita, anche se l'inputda fuori. È il caso di Sarah ... la wrestler italoamericana vende le sue foto hot online: lala licenzia Il racconto La donna, ...Dallaalla NJPW, Sasha Banksa Wrestle Kingdom Il video del suo debutto è stato condiviso sui social dall'account ufficiale della NJPW diventando in breve tempo uno dei più visti. Mercedes ... WWE, A luglio Money in the Bank arriva a Londra Dopo aver visto il debutto di Sasha Banks sui ring della compagnia giapponese, un atleta della NJPW potrebbe a breve approdare invece a Stamford ...ROMA - Arriva un grande annuncio da parte della WWE: l'O2 di Londra ospiterà sabato 1° luglio 2023 Money in the Bank, il primo Premium Live Event che si terrà a Londra in oltre due decenni. Le più gra ...