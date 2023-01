Wta Auckland 2023 | programma | orari e ordine di gioco sabato 7 gennaio

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ecco il, glie l’didiper il Wta 250 di. In Nuova Zelanda la pioggia continua ad essere protagonista, con il torneo che si sta disputando sui campi indoor in questi giorni. Gli organizzatori sperano di poter tornare all’aperto per l’appuntamento con le due semifinali. Apriranno Coco Gauff e la montenegrina Kovinic, poi toccherà alla qualificata belga Bonaventure contro Muchova o Masarova. Di seguito l’dicompleto. TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY STADIUM Dalle ore 03:00 – (1) Gauff vs (7) Kovinic Non prima delle 05:00 – Bonaventure vs. Muchova o Masarova SportFace.