Wta Auckland 2023 | Gauff senza problemi in semifinale | fuori Fernandez

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Cocosempre più favorita per la vittoria finale in quel del WTA 250 dial termine delle sfide relative ai quarti di finale. La testa di serie numero uno sconfigge 6-3 6-2 Lin Zhu e ottiene l’accesso al penultimo atto della competizione, dove affronterà Danka Kovinic, che con lo score di 6-3 6-2 ha superato la slovacca Kuzmova. TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY Si è giocato anche quest’oggi indoor, date le avverse condizioni climatiche in Nuova Zelanda. Ed è uscita di scena, a sorpresa, Leylah. La canadese, terza giocatrice del seeding, è stata eliminata con lo score di 6-4 6-2 dalla qualificata belga Bonaventure. E isarà una sfida tra qualificate, perché di fronte avrà la spagnola Masarova, anche lei vincitrice a sorpresa su Muchova ...

Virgilio Sport

La giovane tennista britannica ha subito un infortunio alla caviglia nel corso del match valido per l'accesso ai quarti di finale del torneo250 dicontro Viktoria Kuzmova . La Raducanu ...Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di sabato 7 gennaio per il250 di2023. In Nuova Zelanda la pioggia continua ad essere protagonista, con il torneo che si sta disputando sui campi indoor in questi giorni. Gli organizzatori sperano di poter tornare ... WTA Auckland, Avanza Gauff. Raducanu si fa male Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 7 gennaio per il Wta 250 di Auckland 2023. In Nuova Zelanda la pioggia continua ad essere protagonista, con il torneo che si sta disputando s ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...