Wta 500 Adelaide 2 2023 | Camila Giorgi presente nel tabellone di qualificazione

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Una presenza azzurra nelle qualificazioni del WTA 500 di, torneo scelto da molte big del circuito come preparazione al primo slam. Si tratta di, che torna a giocare dopo un’assenza dai campi di gioco di diversi mesi. La tennista marchigiana infatti manca dagli Us Open e per forza di cose non sarà un rientro facile. All’esordio è attesa dal match che la vedrà opposta a Sorana Cirstea, numero dieci del. La rumena ha già giocato durante la prima settimana della stagione, battendo Golubic e lottando un set contro Ons Jabeur. Lo spot dell’azzurra vede come testa di serie più alta l’estone Kaia Kanepi. LO SPOT DIK. Kanepi (6) v A. BondarC.v S. Cirstea (10) SportFace.

Dopo oltre quattro mesi Camila Giorgi torna in campo. La marchigiana è l'unica azzurra in gara nelle qualificazioni dell'"Adelaide International II", secondo torneo dotato di un montepremi di 780.637 dollari che si disputa sui campi in cemento del Memorial Drive nella città sulla costa dell'Australia Meridionale e che SuperTennis, la tv della FIT, trasmette in diretta.