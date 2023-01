Wine&Siena I capolavori del Gusto | il programma dell’edizione 2023

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dal 27 al 30 gennaioSiena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award al Santa Maria della Scala Alta Langa, i bianchi autoctoni del Friuli Venezia Giulia e poi sfilata di Champagne. Spazio anche per le microzone a confronto del Chianti Classico, la verticale di Riesling Renano della Mosella e i Rossi purosangue DOCG di sei diverse regioni italiane. Sono le prestigiose proposte delle Masterclass che saranno protagoniste il 28 e 29 gennaio prossimi a Wine&Siena Idel. Siena infatti si conferma la location per il primo grande evento del vino in Italia grazie all’evento che torna nella città dal 27 al 30 gennaio ‘23, come da tradizione, per iniziare l’anno enoico e dare il via ad un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. L’8^ edizione di Wine&Siena si terrà di nuovo nelle prestigiose ...