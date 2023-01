William e Kate in ansia per la piccola Charlotte | Angoscia e dolore nella Royal Family

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 6 gennaio 2023) A casa Windsor sono tutti in pena per la. I Principi del Galles sono molto preoccupati per lo stato d’animo della loro secondogenita.stanno vivendo una situazione molto complicata: sono stati nominati nuovi Principi del Galles e questo comporta tanti impegni ma entrambi devono anche fare i genitori, dedicandosi ai loro figli. Purtroppo, però, non c’è sempre tempo per riuscire a fare tutto.hanno tre splendidi bambini: il primogenito George, che salirà sul trono d’Inghilterra dopo suo nonno Re Carlo III e dopo suo padre; la secondogenita, laprincipessa di casa e infine Louis, il terzogenito ribelle che fa disperare mammaper i ...