Werewolf - La bestia è tornata | la recensione | caccia al licantropo

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ladi- La, b-movie che vede per protagonista untore di licantropi, in onda stasera su Mediaset Italia 2. Nel diciannovesimo secolo il giovane Charles, sopravvissuto quando era soltanto un bambino al massacro compiuto da une nel quale è morta la sua famiglia, ha deciso di mettersi al servizio della povera gente agendo cometore di lupi mannari, un mestiere "ereditato" dal nonno. Come vi raccontiamo nelladi- La, Charles ha formato una banda che si muove di villaggio in villaggio alla ricerca di incarichi e avvistamenti di creature, proponendo poi patti vantaggiosi per entrambe le parti ai cittadini ...