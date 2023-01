Week end della Befana | 6-8 gennaio | a Firenze e in Toscana | musei civici gratis | spettacoli

TorinoToday

Scatola " Ossessioni da asporto con Elio Crifò e la regia di Valerio Vella il 7 e 8 gennaio al Vittorio Emanuele . Scatola Ossessioni da asporto con : Elio Crifò; The Box Rock Band; Antonio Amante, ...Per fortuna " aggiungono gli esercenti " i saldi partono in unlungo e il meteo si annuncia clemente : due elementi che dovrebbero incoraggiare le persone a uscire e magari farsi tentare ... Cosa fare a Torino | all'Epifania | il 6, 7 e 8 gennaio La Befana in Piazza della Signoria e altrove, la Domenica metropolitana, l'ultima replica del «Don Carlo» al Maggio, gli amici della Musica, i teatri, il gran finale per i mercatini di Natale La Befan ...Weekend Epifania 2023: 7 eventi da raggiungere in treno Quello dell’Epifania è il primo ponte dell’anno. Tre giorni, da venerdì 6 a domenica 8 gennai ...