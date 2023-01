Wednesday continua | confermata la seconda stagione di Mercoledì su Netflix

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ci sarà unadi, in Italia, la serie tv sudiretta da Tim Burton diventata rapidamente una delle più viste nella storia della piattaforma di streaming, assieme a Strangers Things 4 e Squid game. È stata tra i prodotti tv più popolari in lingua inglese, con 1,2 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni dalla messa online. A confermare le indiscrezioni circolate nelle ultime settimana sono stati i produttori esecutivi Alfred Gough e Miles Millar in un’intervista a Tudum.com: «È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti dire il tortuoso viaggio diverso la. Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in ...