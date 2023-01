W l' Italia no problem | il grande show su Rtl 102 5 con Charlie Gnocchi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dal venerdì alla domenica su RTL 102.5 continua il, dalle 11 alle 13, con tre conduttori molto affiatati e amati dal pubblico: Luca Viscardi,, reduce dal Gf vip e Carolina Rey. E' questa la nuova formazione di W l'No, in onda nel weekend dalle 11 alle 13.. Gag.musica, ovviamente sempre in diretta. Dal 7 gennaio arriva anche Luca Viscardi che affiancheràe Carolina Rey. Viscardi, bergamasco doc, è una voce storica della radiofoniana, amatissimo dal pubblico di RTL 102.5, fondatore de "La Famiglia giù a nord" insieme a Jennifer Pressman e Antonio Gerardi. Viscardi, che continuerà a condurre anche la Suite 102.5 di sera, ha ...

Wall Street Italia

E' questa la nuova formazione di 'W l'No', in onda nel weekend dalle 11 alle 13. Show. Gag. Grande musica, ovviamente sempre in diretta. Dal 7 gennaio arriva anche Luca Viscardi che ......(anche di quelle spiacevoli) e promuovendo "azioni costruttive" anche mediante strategie di... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docenti Nel sud Italia si pagano più pensioni che stipendi. Perché è un problema Finale degli Europei 2020. Siamo ai rigori nel match tra Italia e Inghilterra. Tra i momenti che resteranno nella storia anche questo di Gianluca Vialli, capo delegazione degli Azzurri che , come most ...Alcuni esponenti del governo criticano aspramente la Banca centrale europea. Critiche controproducenti perché le istituzioni internazionali devono mostrarsi impermeabili alle pressioni dei singoli pae ...