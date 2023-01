Voto speaker in Usa | undicesimo no a McCarthy | è record Oggi si ricomincia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La Camera ha aggiornato la seduta a venerdì, a mezzogiorno (le 18 in Italia), per eleggere lodopo le 11 fumate nere che hanno visto la sconfitta del repubblicano Kevin, affondato da...

Agenzia ANSA

Due di loro sono apparsi al fianco del Repubblicano dell'Arizona Juan Ciscomani, mentre il deputato stava facendo la dichiarizione diin vista delle decima elezione a. La presenza dei ...Kevimn McCarthy e' stato bocciato anche alla nona votazione per lodella Camera, perdendo un ulterioree fermandosi a quota 200. I 20 ribelli hanno diviso i loro voti su altri due candidati. Oltre il nono scrutinio, si batte il precedente record del 1923. Usa: camera si aggiorna alle 18.00 per voto su speaker Cosa può accadere ora dopo la bocciatura per l’undicesima volta del repubblicano Kevin McCarthy. Aggiornata a oggi a mezzogiorno (le 18 in Italia) una nuova seduta ...Continua la serie umiliante di sconfitte del deputato repubblicano. La seduta alla Camera aggiornata alle 18 di oggi. Un vota è andato anche all’ex presidente Donald Trump ...