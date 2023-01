(Di venerdì 6 gennaio 2023)non hato il primo match del nuovo anno solare. Coach Giovanni Guidetti ha infatti deciso di tenere a riposoin occasione della 13ma giornata del campionato turco difemminile, l’ultima del girone d’andata. La veneta ha osservato da vicino il successo delIstanbul, che ha battuto l’Aydin per 3-0 (25-21; 25-16; 25-22) di fronte al proprio pubblico dello Spor Sarayi. Le Campionesse d’Europa sono state ben guidate dalle schiacciatrici Kara Bajema (14 punti) e Nika Daalderop (11), ma anche dalAleksia Karutasu (13 marcature per la sostituta di) e dalla centrale Zehra Gunes (10). Le giallonere hanno vinto la sfida contro la formazione di Anna Nicoletti (10 punti) e Sara Loda (3). Prossimo impegno ...

OA Sport

Nei giorni scorsi la dirigenza ha ufficializzato l'innesto dell'opposta spagnolaMartinez ... Bsc Material IdeaSassuolo: 1 Pomili, 2 Pelloni (L), 5 Masciullo, 6 Dhimitriadi, 7 Vittorino, 8 ...... ad un certo punto è saltato fuori il nome diEgonu . Le è stato chiesto se l'avesse sentita dopo la polemica esplosa ai Mondiali di pallavolo, quando, lo ricordiamo, la campionessa del... Volley, Paola Egonu non gioca la prima partita del 2023. Il VakifBank vince, l'opposto attende Novara in Champions League Paola Egonu non ha giocato il primo match del nuovo anno solare. Coach Giovanni Guidetti ha infatti deciso di tenere a riposo l’opposto in occasione della 13ma giornata del campionato turco di volley ...La ventiquattrenne schiacciatrice arriva in Emilia dopo aver disputato la prima parte della stagione a Cipro, con la maglia della Olimpiada Neapolis VB ...