Viscardi frenerà l' esuberanza di Charlie Gnocchi? Rivoluzione su Rtl 102 5

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dal venerdì alla domenica su RTL 102.5 continua il grande show, dalle 11 alle 13, con 3 conduttori molto affiatati e amati dal pubblico: Luca, reduce dal GfVip e Carolina Rey. E' questa la nuova formazione di "W l'Italia No problem", in onda nel weekend dalle 11 alle 13. Show. Gag. Grande musica, ovviamente sempre in diretta. Dal 7 gennaio arriva anche Lucache affiancheràe Carolina Rey., bergamasco doc, è una voce storica della radiofonia italiana, amatissimo dal pubblico di RTL 102.5, fondatore de "La Famiglia giù a nord" insieme a Jennifer Pressman e Antonio Gerardi., che continuerà a condurre anche la Suite 102.5 di sera, ha una voce inconfondibile e incarna il ...