Video | Guardiola e il siparietto sul cambio all' intervallo

La Gazzetta dello Sport

Simpatico siparietto del tecnico del Manchester City, Pep, che commenta così la sostituzione tra Walker e Akanji contro il Chelsea. Guarda ...... i ragazzi divincono per 1 - 0 grazie alla rete di Mahrez nella ripresa. Un successo ... ILDEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS I padroni di casa non sono neanche fortunati visto che nei primi ... Video, Guardiola: "Kalvin Phillips è tornato sovrappeso dal Mondiale" Chelsea-City: vince Guardiola, ma brilla lo juventino Zakaria. Lo svizzero protagonista nella gara di Sramford Bridge Il Manchester City di Pep Guardiola si impone in casa del Chelsea grazie a una ret ...Man City, Guardiola: “Meglio il secondo tempo. Cancelo L’ho ringraziato, non era il suo ruolo” Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato la gara contro il Chelsea valevole per la d ...