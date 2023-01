Video Gol Chelsea - Manchester City 0 - 1 | Mahrez Gli highlights

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nella gara della 19ª giornata di Premier League, ilespugna Stamford Bridge, vincendo per 0 - 1 contro il. Decide il gol di ...

Juventus News 24

Nella gara della 19ª giornata di Premier League, il Manchester City espugna Stamford Bridge, vincendo per 0 - 1 contro il Chelsea. Decide ildi ...ILDEIE DEGLI HIGHLIGHTS I padroni di casa non sono neanche fortunati visto che nei primi venti minuti perdono due protagonisti indiscussi della partita: Sterling e Pulisic si fanno male e ... Highlights e Gol Cremonese Juve: le immagini del match - VIDEO Chelsea-Manchester City: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la Premier League 2022/2023 ...Chelsea - Manchester City 0-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della diciannovesima giornata di Premier League 2022/23.