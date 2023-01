Video Gianluca Vialli | l' omaggio del tifoso italiano a Londra

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Alle 11:45 Francesco e la moglie Paola sono i primi tifosi a passare davanti all'ospedale per un. Sono in vacanza a, ...

Alle 11:45 Francesco e la moglie Paola sono i primi tifosi a passare davanti all'ospedale per un omaggio a Vialli. Sono in vacanza a Londra, ...L'ex c.t. della Nazionale italiana, Dino Zoff, leggenda della Juventus, ricorda a Sky Tg24Vialli, morto oggi a 58 anni dopo una lunga ... Morto Gianluca Vialli: il video dei suoi gol più spettacolari con la Juve La stella di Gianluca Vialli non si fermerà: la Sampdoria ricorda il suo campione con un video sui propri profili social. I goal, le notti magiche… Un video per ricordarlo. La Sampdoria ha pubblicato ...In un’intervista a Fabio Fazio, nel 2018, Gianluca Vialli parlava della sua malattia e diceva di essersi dato degli obiettivi a lungo e breve termine ...