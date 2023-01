(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nella gara della 17ª giornata di, ilsupera per 100 - 80 il. Guarda ilcon glidel ...

Nella gara della 17ª giornata di, il Partizan Belgrado supera per 100 - 80 il Monaco. Guarda ilcon gli highlights del ...Tra le sorprese della giornata la sconfitta del Baskonia a Berlino contro l'Alba: 84 - 85. Gli ... Video Eurolega, Partizan Belgrado-Monaco 100-80: gli highlights Il video con gli highlights di Barcellona-Virtus Bologna 75-83, sfida valida come diciassettesima giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket.