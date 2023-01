La Gazzetta dello Sport

Si fa già sentire l'effetto dell'arrivo diRonaldo in Arabia Saudita. Durante la sfida tra Al Ittihad e Al Hilal. due tifosi hanno invaso ...Torna il tradizionale "Concorso Presepi Mcl Brescia" organizzato dal MovimentoLavoratori di Brescia e Mantova, con l'ufficio per gli oratori, i giovani e le vocazioni ... Iconcorreranno ... Video, Cristiano Ronaldo in Arabia: tifosi invadono e fanno "siuuu" Gelosia o solo un falso allarme Sta facendo il giro della rete il video in cui Cristiano Ronaldo, durante la presentazione con il nuovo club, l'Al-Nassr, sembra lanciare degli… Leggi ...Dall'Arabia Saudita spicca una nuova vicenda sul caso Ronaldo. Il portoghese non può essere tesserato. I motivi della decisione.