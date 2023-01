La Gazzetta dello Sport

Nella gara dei quarti di finale del torneo di tennisdi Adelaide, l'azzurro Jannik Sinner si arrende contro l'americano Korda per 7 - 5 6 - ...Ilcon gli highlights del match tra Jannik Sinner e Sebastian Korda , vinto da quest'ultimo con ... Vola così verso la prima semifinale nell'250 australiano. Video Atp Adelaide, Korda batte Sinner per 7-5 6-1: gli highlights ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA INFORTUNIO JANNIK SINNER: COSA SI É FATTO, AUSTRALIAN OPEN IN DUBBIO 5.10: Per il momento è tutto, l’appuntamento è con le sfide di U ...L'azzurro si arrende ai quarti contro l'americano dopo aver sprecato tre set point nel primo, poi un risentimento alla coscia destra lo condiziona ...